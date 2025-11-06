Eurocarica, Gasp: “Obbligati a vincere La strada è quella giusta”

LEGGO (F. BALZANI) - Tornare a vincere in Europa per evitare la doccia scozzese e riprendere il treno delle prime otto del girone. La Roma stasera a Glasgow non può sbagliare dopo i ko con Lille e Plzen. I Rangers stanno vivendo forse la loro peggior annata della storia recente e sono a quota zero nel girone di Europa League. Ma Gasperini non si fida lo stesso: "Le due partite perse in casa ci costringono a vincere almeno le prossime tre per rientrare tra le prime otto, ma non sarà facile coi ritmi europei e lo vediamo anche per le altre italiane. Su questi campi la partita è sempre dura, troveremo un ambiente molto caldo".

Il tecnico resta positivo anche se ieri ha incassato l'ennesima brutta notizia. Dopo Ferguson e Dybala si è fermato anche Bailey che ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale. Il giamaicano dovrebbe tornare entro la fine del mese. Nel frattempo Gasp avrà pochi attaccanti a disposizione ed è quindi praticamente scontato il tridente formato da Pellegrini, Soulé e Dovbyk. Più dubbi in difesa o sulle fasce: possibile il ritorno tra i titolari di Ziolkowski e Tsimikas mentre Koné potrebbe lasciare spazio ad El Aynaoui. Tra i convocati c'è anche il baby Romano. "Turnover? Ci si riposa di notte, poi qualcuno dei non titolari potrà giocare anche per essere esaminato. Ma siamo pochi, soprattutto in attacco. Quindi non c'è molta scelta".