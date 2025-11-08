Estro, gol e assist: la rinascita di Matias nel nome di Dybala

Il grande dubbio che va di moda in questi tempi: Soulé gioca meglio senza Dybala? Matias è simile a Dybala, sono due mancini, a entrambi piace occupare la stessa porzione di campo, ma non è detto che due grandi calciatori non possano stare insieme in un undici titolare. Diciamo pure che Soulé se la cava sia con e sia senza l'amico Paulo (e viceversa). Ma quando non c'è la Joya, Matias appare più responsabilizzato e meno vulnerabile. [...]

Tecnicamente i due possono essere compatibili e a questo deve pensare Gasperini a renderli letali: al momento il tecnico ne ha pochi di attaccanti e deve puntare soprattutto su Matias. Che risponde spesso presente a certe sollecitazioni.

Soulé è un punto fermo della Roma, Dybala no, ma non per demeriti, solo per motivi fisici. Lo è perché lo dicono i numeri: in campionato, l'ex Frosinone non è finito nell'undici titolare solo nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, per il resto le ha giocate tutte, anche se solo due per novanta minuti, con Pisa e Torino. E' l'unico del parco attaccanti che va spedito anche nel numero di gol, 4 in stagione e per un trequartista non sono molti, ma nemmeno pochi, e assist, sei. Matias a Glasgow ha segnato la prima rete della sua storia europea, le altre tre le ha messe a segno con Pisa, Verona e Fiorentina, due di queste senza di Dybala vicino. Con i due assist contro Lazio e Fiorentina, Soulé è il più incisivo della Roma: ha messo il piede (e la testa) in sei dei quindici gol realizzati in totale dai giallorossi tra campionato ed Europa League. [...]

(Il Messaggero)