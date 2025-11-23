Esame da grande

IL TEMPO (L. PES) - Cambiare le cattive abitudini per restare in alto. L'ultimo tabù da sfatare in questa stagione per la Roma di Gasperini sono le gare dopo la sosta e oggi a Cremona contro la squadra di Nicola, i giallorossi sono chiamati a vincere per riprendersi la vetta della classifica dopo il sorpasso momentaneo del Napoli. Il tecnico affronta l'ostica Cremonese senta attaccanti o quasi, ma, con la certezza di un percorso fino a questo momento di alto livello e di crescita costante. [...] Non vuole smettere di sognare Gasp, consapevole dei limiti della sua Roma ma anche di quanto il lavoro sul campo ogni giorno sia la chiave per il successo. Senza Dybala, Dovbyk e Bailey e con l'assenza dell'ultima ora di Hermoso, i giallorossi dovranno fare affidamento sull'intensità e la solidità che hanno contraddistinto l'ultima fase della stagione giallorossa prima della sosta. La Cremonese ha fatto soffrire parecchie squadre quest'anno, per questo la trasferta dello Zini è tutt'altro che semplice e la Roma deve tornare a vincere lontano dall'Olimpico dopo il ko contro il Milan. In Lombardia inizia un ciclo lunghissimo di partite che, con l'Europa di mezzo già la prossima settimana porterà allo scontro diretto con il Napoli in casa.