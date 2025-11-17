El Mala può interessare per l'estate

Alla Roma piace tanto Said El Mala, classe 2006 stella del Colonia. Il talento tedesco è considerato un prospetto di altissimo livello, ma, la sua valutazione di 30 milioni rende l'operazione complessa. Nonostante ciò, il club giallorosso non ha intenzione di perdere di vista il giocatore, che potrebbe rappresentare un colpo da ragionare con calma. Sul fronte delle opportunità concrete, Jeremy Arevalo del Racing sembra offrire un rapporto qualità-prezzo più interessante. Il giovane ecuadoriano sta impressionando ed ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro. Una cifra abbordabile per un talento destinato a crescere e che potrebbe trasformarsi un un investimento intelligente per la Roma del futuro.

(corsport)