El Aynaoui insidia Pellegrini dal 1'

Ferguson non convocato: l'attaccante irlandese sta meglio, ma non al punto di rientrare nella lista di Gasperini per la gara di oggi. [...] il club giallorosso spera che torni presto a Trigoria per allenarsi in vista della ripresa. [...] Probabile che Gasperini confermi lo stesso tridente visto a Glasgow, ovvero con Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk. Ma il dubbio è legato al numero 7: a centrocampo si è infatti ben disimpegnato El Aynaoui, che potrebbe spingere Gasp ad avanzare Cristante nella posizione di trequartista. È l'unico vero dubbio di formazione del tecnico. In difesa sarà confermato il terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso, sulla linea dei centrocampisti tornerà titolare Koné e sulla fascia sinistra Wesley, dopo il riposo parziale in Scozia. [...]

(Corsera)