El Aynaoui, il dodicesimo titolare. Ma il Marocco lo porta via un mese

Ci sono almeno ventitré milioni di motivi per aspettarsi tanto da El Aynaoui. La cifra per strapparlo al Lens lo ha subito etichettato come il nuovo Le Fée e l'impatto con Roma non è stato dei migliori. Una parte della tifo-seria gli preferiva Rios e fu costretto a chiudere i commenti su Instagram. Consiglio dato dal papà che lo ha aiutato a gestire le critiche (immotivate a luglio). Le prime apparizioni non avevano fatto cambiare idea, ma col tempo è riuscito a ritagliarsi uno spazio nello scacchiere di Gasp. Si è integrato fin da subito ed ha legato soprattutto con Koné che lo ha ospitato nella sua casa prima che trovasse un'altra sistemazione. È a tutti gli effetti il dodicesimo uomo, il primo che entra a gara in corso e il primo al quale viene data una maglia da titolare quando serve un po' di turnover. E così sarà domani contro il Midtyjlland. (...) El Aynaoui è in crescita e la sua partenza per la Coppa d'Africa non fa di certo stare sereno Gasperini. Il Marocco farà l'esordio nella competizione il 21 dicembre, per questo è molto complicato vederlo a Roma-Como (in programma il 15) poiché dovrà partire per il ritiro almeno una settimana prima. Se dovesse arrivare fino in fondo al torneo non sarà a disposizione per le sfide con Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e il doppio impegno col Torino tra campionato e Coppa Italia. Un bel problema, anche per questo il tecnico si aspetta un salto di qualità da Pisilli che fino a questo momento ha trovato pochissimo spazio. (...) Migliorano le condizioni di Bailey e Dybala che potranno tornare dal primo minuto contro il Napoli: oggi la decisione se convocarli anche per la Coppa. (...)

(Il Messaggero)