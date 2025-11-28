EI Aynaoui cresce, El Sha rinasce: «Finalmente gol»

Che fosse in crescita era evidente da un po', che potesse essere anche dominante quello no. Ed invece ieri la sfida con il Midtjylland ci ha regalato probabilmente il miglior El Aynaoui della stagione: decisivo, cattivo il giusto, intelligente in tante giocate. È bravo a sbloccare il risultato con una giocata d'autore. «Aspettavo da un po' questo gol - dice il centrocampista marocchino - Poi segnarlo in casa, davanti ai nostri tifosi è stato un sogno, anche più bello di quanto immaginassi. Poi sono arrivati anche i tre punti, che è la cosa più importante». Poi El Aynaoui analizza la partita, che la Roma ha gestito, ma anche con qualche difficoltà. «È vero - dice lui - fortunatamente abbiamo fatto gol presto, cosa che ci ha dato più di tranquillità. Poi abbiamo avuto un piccolo calo, dobbiamo correggere questo» . (...) E oramai Gasp sa che può contare su un uomo in più. Perché dopo l'assist a Wesley di Cremona, ieri Stephan El Shaarawy è stato ancora più decisivo. «Sono contento di aver trovato il mio primo gol stagionale, è un periodo positivo - dice lui - Il ruolo di subentrante non mi dà fastidio, anche perché per il mister non esistono titolari o riserve» (...) La chiusura è sul futuro e quel contratto in scadenza a giugno: «Di rinnovo dobbiamo ancora parlare. Aspettiamo e vediamo cosa succederà».

(gasport)