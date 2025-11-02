Ecco Soulé con Dybala, c'è Cristante trequartista

Squadra che vince non si cambia, o quasi. Nessuna rivoluzione o scelta a sorpresa, Gasperini ha ragionato e lavorato su un undici ben collaudato per far visita al Milan e tentare di fare uno scherzetto al Diavolo e al campionato, altro che dolcetto. [...] Primato casuale o meritato? Le risposte più attendibili arriveranno ancora una volta dal campo. [...] Davanti a Svilar confermato il terzetto composto, da destra a sinistra, da Mancini, Ndicka al centro e Hermoso. Sulle fasce Celik sulla destra con la conferma di Wesley sull’out di sinistra. In mezzo al campo ecco El Aynaoui vicino a Koné perché Cristante, nella sua nuova-vecchia veste già messa in mostra a Bergamo, sarà il trequartista alle spalle delle due punte, ovvero Dybala e Soulé. Gasperini è intenzionato a scegliere un attacco più leggero, con Dovbyk in panchina e pronto a subentrare nella ripresa, così come Pellegrini, El Shaarawy, Bailey e Baldanzi. Quante frecce nell’arco di Gasperini per mettere in difficoltà anche il Milan di Allegri.

(Il Romanista)