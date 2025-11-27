Ecco il Midtjylland. Gasp: "Basta errori in casa. Dybala e Bailey recuperati"

Contro il Midtjylland la Roma si gioca un pezzo importante di qualificazione. A suonare la carica è Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa non usa mezzi termini: "È una partita fondamentale. In casa abbiamo avuto qualche difficoltà e questo ci mette nella condizione di non poter sbagliare".

In attacco ci sarà ancora Ferguson, per cui il tecnico si aspetta "passi in avanti nella convinzione". A centrocampo si candida El Aynaoui per far rifiatare Koné, mentre in difesa resta da valutare Hermoso. Le notizie più importanti arrivano però dall'infermeria, con il recupero di Dybala e Bailey: "Hanno fatto il primo allenamento, oggi il secondo. Se stanno bene, ci saranno", ha confermato Gasp.

Il tecnico non ha nascosto il valore degli avversari e la crescita di tutto il movimento scandinavo, che "ha aggiunto qualità alla fisicità". (…) "Il Midtjylland è cresciuto molto", ha aggiunto, ricordando le sfide già ai tempi dell'Atalanta. (...)

Una delle preoccupazioni future è la Coppa d'Africa, che porterà via Ndicka ed El Aynaoui già da metà dicembre. "Ci mancheranno parecchio, ma era risaputo: faremo con le nostre risorse", ha commentato con pragmatismo. Per stasera, Gasperini si aspetta "una partita aperta", con la Roma che ha il dovere di "rimediare ai punti persi in casa". L'obiettivo è chiaro: competere su tutti e tre i fronti. "Non vogliamo lasciare niente". Ma per farlo, servirà "la migliore versione di noi stessi".

(la Repubblica)