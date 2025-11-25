E domenica tocca all'amuleto Gritti: se in panchina c'è lui, arrivano i punti

Gian Piero Gasperini è entrato nel cuore dei romanisti con le immagini diventati virali della sua esultanza sulle tribune dello Zini di Cremona. Il tecnico sarà costretto a guardare dall'alto anche il big match contro il Napoli vista l'espulsione rimediata domenica scorsa. A bordocampo ci sarà il suo vice, Tullio Gritti. A Bergamo era considerato un vero talismano, dal 2016/2017 ha preso il suo posto ben 35 volte, a gara in corso 16 volte, ottenendo 12 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. [...] Oggi è attesa la decisione del Giudice Sportivo per Gasp. Il tecnico rischia due giornate di squalifica per aver inveito contro il Quarto Uomo. [...]

(Il Messaggero)