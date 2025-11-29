E adesso Gasperini può scegliere

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Gasperini è come un artigiano e giorno dopo giorno grazie al duro lavoro sul campo e fuori, sta riuscendo a costruire e modellare al meglio la sua creatura. Tra le mura di Trigoria è nata e sta crescendo la nuova Roma, una squadra che partita dopo partita sta esprimendo sempre più qualità (...).

Nelle prime uscite stagionali Gasperini poteva contare su pochi uomini a disposizione, ma grazie all’intenso lavoro ora ha ampia scelta (...). L’undici tipo della Roma è delineato da tempo ma nelle gerarchie alcune seconde linee sono salite di livello diventando comprimarie. Fino a questo momento della stagione Ghilardi aveva collezionato solamente 6’ in Serie A, ma con il Midtjylland è arrivato l’esordio in maglia giallorossa. Contro i danesi il centrale ha ricoperto il ruolo di braccetto destro del terzetto difensivo e la sua prova ha sorpreso tutti, compreso Gasperini che lo ha tenuto in campo per tutti i 90’, ora la difesa può contare su un nuovo innesto, un rinforzo utile vista la partenza anche di Ndicka (...). Duelli vinti, rapidità, concentrazione e prestanza fisica, sono solo alcune delle cose che Ghilardi ha fatto vedere (...), gara dove anche El Aynaoui ha brillato. (...) in Europa è arrivato il primo gol ufficiale con la maglia giallorossa e una prestazione da big (...).

Anche Tommaso Baldanzi, grazie al duro lavoro con Gasperini, è riuscito a scalare le gerarchie a tal punto di spingere il tecnico (...) a schierarlo dal primo minuto nel ruolo di “falso nove” contro la Cremonese. Ora Baldanzi è addirittura in ballottaggio con Dybala per la partita contro il Napoli (...). Il mercato è alle porte e le ombre di una sua possibile cessione rimangono, ma Tommaso ha intenzione di giocarsi le sue carte ancora nella Capitale con la maglia giallorossa. (...)

