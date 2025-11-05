Dybala starà fuori circa un mese. Rientro con il Cagliari

La Roma non avrà Dybala per 40 giorni. Gli accertamenti hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. (...) Una recidiva dopo il problema avuto - stessa gamba - il 14 settembre nel primo tempo di Roma-Torino. (...) Adesso, potendo sfruttare la pausa delle nazionali, salterà quella con i Rangers a Glasgow e l'altra di domenica all'Olimpico contro l'Udinese, e le prime tre dopo la sosta con Cremonese, Midtjylland e Napoli. L'obiettivo è tornare a Cagliari il 7 dicembre.

(corsera)