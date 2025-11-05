Dybala, poteva andare molto peggio.C'è lesione ma lo stop è di 30 giorni

LEGGO (F. BALZANI) - Un mese senza Joya. L'esito degli esami ai quali si è sottoposto ieri Dybala ha confermato la presenza di una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Un piccolo sospiro di sollievo perchè a Trigoria si temeva il peggio. E quindi un infortunio alla De Bruyne con tempi di recupero decisamente più lunghi. Dybala, invece, punterà a tornare tra i convocati il 30 novembre col Napoli anche se è più verosimile il ritorno in campo per Cagliari-Roma del 7 dicembre. L'argentino salterà quindi le sfide con Rangers, Udinese, Cremonese, Midtjylland e forse Napoli. Il che alimenta dubbi sul rinnovo della Joya che è già a quota 20 infortuni da quando nel 2022 è sbarcato nella capitale. Un piccolo, grande problema per Gasperini che aveva affidato a Dybala il peso di un attacco in costante difficoltà. La soluzione di Gasp, già domani contro i Rangers a Glasgow, porta al ritorno della punta pesante e quindi di Artem Dovbyk visto che pure Ferguson tornerà dopo la sosta (quando è previsto il rientro in gruppo di Angelino). L'ucraino aveva dato segnali incoraggianti da subentrato con Sassuolo e Parma, ma ora è chiamato a fare la differenza dall'inizio alzando una media gol che lo vede a soli 10 gol da gennaio ad oggi. Anche perché l'ucraino in Europa non segna da più di un anno, dal 24 ottobre dello scorso anno, quando segnò su rigore contro la Dinamo Kiev. Con la Roma in Europa era partito bene, 2 gol in tre partite. Poi un digiuno lungo 11 gare con l'ultima, drammatica notte con il Lille in cui ha sbagliato due rigori di fila. A gennaio la Roma proverà di nuovo a cederlo per far spazio ad almeno un acquisto: Zirkzee è il candidato numero uno mentre al posto di Baldanzi arriverà un giovane. Nel frattempo Dovbyk dovrà tornare a fare la voce grossa anche perché nelle prossime due partite la Roma si gioca tanto tra Europa e campionato. A supportarlo ci sarà Pellegrini e quel Soulé che era partito col botto per poi frenare improvvisamente nelle ultime settimane. Possibile un turno di riposo per Koné ed Hermoso.