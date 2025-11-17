Dybala ha un piano: Paulo corre e anticipa i tempi di recupero per sfidare il Napoli

Due giorni fa, Paulo Dybala ha spento le candeline a Trigoria, avvisando i compagni di volerci essere per il big match contro il Napoli. Il recupero, infatti, sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato più di una semplice speranza. I primi giorni di lavoro, hanno cambiato il quadro della lesione rimediata: nessuna forzatura o accelerazione, ma una riabilitazione che ha risposto meglio del previsto. Dybala ha ripreso a muoversi in campo e gli ultimi controlli hanno ridato ottimismo allo staff medico. I tempi, quindi, possono accorciarsi di una decina di giorni e la voglia del giocatore sta facendo il resto. Paulo vuole esserci contro il Napoli e lo ha ribadito anche a Gasperini. Dopo un check medico della prossima settimana, si valuterà il suo graduale rientro in gruppo. [...] La Joya vuole tornare a sentire l'Olimpico spingere dietro di lui e vuole giocare per il rinnovo. A Trigoria il countdown è già iniziato.

(corsport)