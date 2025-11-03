Dybala gelato da Maignan, la Roma frena

Giovanni Galeone sarebbe stato molto felice per il suo figlioccio Allegri, che vince la sua partita numero 450 in carriera e si ripiazza a un solo punto dal Napoli capolista; ma avrebbe applaudito pure l'altro suo prediletto, il prof. Gasp, che a San Siro ha fatto un figurone e forse, la vittoria l'avrebbe meritata pure lui, specie per quanto la sua squadra ha mostrato per quasi tutto il primo tempo.

Non basta la migliore Roma della stagione per uscire indenne dal Meazza (dove non vince in campionato dal 2017, c'era Spalletti) e prendersi almeno quel punto che l'avrebbe lasciata lassù insieme con il Napoli. Sarebbe stato sufficiente quel rigore a dieci dalla fine di Dybala, con quella palla teneramente accompagnata tra le braccia di Maignan. Lui, la Joya, che dal dischetto è sempre una garanzia, stavolta no. Per la prima volta sbaglia, dopo che per 18 volte in giallorosso era andato sempre a segno. [...]

Arriva la prima caduta esterna in campionato (la terza in totale), che fa male soprattutto all'anima, non tanto alla classifica, che resta più che dignitosa e ancora da ammirare con orgoglio, visti gli obiettivi dichiarati: i giallorossi sono appassionatamente a braccetto con Milan e Inter (con entrambe però ha perso. e questo è un fatto che deve far riflettere) subito dietro la squadra di Conte, in piena corsa per la Champions e con un occhio al primo posto.

Poteva essere la notte dei sogni, quelli che ti fanno scavalcare la nuda realtà, invece la Roma si avvolge sui soliti (noti) guai: la fuga dal gol, la sterilità offensiva, che in certe partite ti affossa e con lo scorrere delle giornate diventa sempre più allarmante. [...] Le occasioni, però, la Roma ora le crea ma sbaglia troppo sotto porta, tira senza cattiveria, senza passione. Un problema di testa, di giocatori, più che di gioco. [...]

Il paradosso è che a finire in vantaggio sono proprio i rossoneri, che sfruttano un errore della Roma in fase offensiva: Celik perde palla in area avversaria, Mancini era salito troppo e aveva lasciato una prateria dove si è fiondato Leao. Che supera in velocità Ndicka e serve a Pavlovic una palla d'oro per l'uno a zero. [...] La Roma era arrivata in porta parecchie volte, ma a turno i tiri di Cristante, Dybala, Soulé ed El Aynaoui avevano fatto il solletico a Maignan. L'occasione migliore ce l'ha Ndicka, che di testa sfiora il palo. E' un altro Milan quello della ripresa, ogni ripartenza è un problema per la Roma. [...] Ma l'occasione clamorosa del pari la fallisce Dybala, su rigore (fallo di mano di Fofana). Maignan si trasforma in Milinkovic-Savic e ipnotizza Paulo. [...]

(Il Messaggero)