Dybala e Soulé in attacco. Dovbyk spera

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini non cambia. Cristante in posizione

avanzata è stata la mossa vincente a Reggio Emilia e nel secondo tempo con il

Parma. Il numero quattro dovrebbe esser riproposto sulla trequarti anche a San

Siro, alle spalle di Dybala e Soule. La Joya sta bene e viaggia verso la quinta

titolarità consecutiva in quindici giorni. Con questo assetto in attacco, El Aynaoui andrebbe a prender posto in mediana al fianco di Koné. Il tecnico, però, potrebbe anche sfruttare il momento positivo di Dovbyk e lanciarlo dal primo minuto. In questo caso, Cristante arretrerebbe la propria posizione ed il marocchino scivolerebbe in panchina. Spera in una maglia da titolare anche Pellegrini, che ha collezionato solo venticinque minuti nelle ultime tre gare. Il terzetto difensivo dovrebbe essere lo stesso impiegato con il Parma. Possibili conferme anche sulle fasce, con Wesley a sinistra - Tsimikas e Rensch continuano a non convincere

Gasp - e Celik sul lato opposto. Non convocati Angelino e Ferguson.