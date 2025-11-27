Dybala e Bailey chiedono spazio. Gasp li testa in ottica Napoli

Gasperini recupera quasi tutta la rosa per la sfida europea. Dybala, Bailey e Hermoso sono stati convocati, lasciando in infermeria solo Angeliño e Dovbyk. Sebbene il tecnico abbia chiarito che "se li porto con me è perché possono giocare", la loro gestione sarà probabilmente mirata al big match di domenica contro il Napoli, con un impiego a partita in corso. Restano comunque diversi dubbi di formazione: Hermoso insidia Ziolkowski per un posto in difesa, Tsimikas scalpita in fascia e anche Pisilli ha chance di partire titolare. (...) Il tecnico vede la partita di stasera come un'opportunità per mantenere la concentrazione: "Siamo in un ottimo momento, giocare questo tipo di partite in Europa ci aiuta a non pensare troppo al Napoli", ha spiegato. Infine, un avvertimento in vista della Coppa d'Africa: "Ndicka ed El Aynaoui probabilmente già con il Como (15 dicembre, ndr) non ci saranno".

(corsera)