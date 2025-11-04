Dybala: c’è lesione. La Roma sveglia Bailey e Dovbyk

Si ricomincia da 10. Sono le reti segnate dalla Roma in dieci giornate di campionato, media bassissima, appena una a partita (la stessa pure in Europa League: 3 gol in tre match). C’è da chiedersi come Gasperini sia riuscito a salire così in alto, ad essere secondo insieme con l’Inter e il Milan e a un punto dal Napoli capolista. La risposta più semplice: Svilar ha fatto la differenza. Fine. (...) Gian Piero ora è chiamato ad andare oltre, avendo perso Dybala e chissà fino a quando e dovendo aspettare il post sosta per sapere se potrà riavere Ferguson, il centravanti di scorta ancora a digiuno nelle tredici gare ufficiali. Dovrà insomma inventarsi qualcosa per dare un senso al suo lavoro quotidiano che sta diventando riconoscibile nelle prestazioni della Roma. (...) L’unico centravanti è Dovbyk, ma non è detto che le giocherà entrambe. A proposito: lui, Baldanzi e Pellegrini dovevano partire la scorsa estate. Adesso devono aiutare questa Roma sterile. Ma il rendimento dei singoli deve lievitare. La Roma gioca. E tira. Tira male, però.

(corsera)