Dybala, c'è la lesione: stop di 40 giorni. Troppi infortuni e il rinnovo è in salita

Le sensazioni per l'infortunio di Paulo Dybala non erano positive e gli esami strumentali effettuati ieri hanno confermato la lesione muscolare - di medio grado - al bicipite femorale della coscia sinistra. L'ennesimo stop di un campione fragile che da quando è nella Capitale ha saltato 58 partite - a causa di problemi muscolari di vario genere - alle quali vanno aggiunte quelle da qui al 7 dicembre (giorno di Cagliari-Roma). Difficile fare una stima precisa, ma reste-à sicuramente ai box una quarantina di giorni, a settembre per una lesione di basso grado non è sceso in campo per circa tre settimane. Gasp, quindi, non lo avrà a disposizione per gli impegni con Rangers, Udinese, Cremonese, Napoli e Midtjylland. L'obiettivo è tornare tra i convocati per il match contro il Cagliari. (...) L'infortunio di Dybala ha fatto riemergere i soliti dubbi. Le qualità del giocatore non si discutevano ma sono troppi i guai muscolari e la piazza si divide tra chi non vuole sentir parlare di rinnovo e chi invece non vorrebbe privarsi della classe del ragazzo di Laguna Larga. Dai bar ai social tutti ne parlano, ma quella che conta è la volontà della Roma ma che ad oggi non ha avviato nessuna trattativa con agente o entourage per il prolungamento. La scadenza è fissata a giugno 2026 e l'ipotesi che le strade possano dividersi a fine anno è sempre più concreta. (...) Nel frattempo, Massara si guarda intorno per il mercato di gennaio. Tre gli obiettivi per rinforzare il pacchetto offensivo: Cissè del Catanzato (esterno di proprietà del Ve-rona), Arevalo (centravanti del Racing Santander) e Said El Mala (esterno del Colonia).

(Il Messaggero)