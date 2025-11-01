Dybala brilla. La Roma lo vuole così continuo

Almeno 15 gol. Del resto, ad alzare l'asticella è stato proprio Gian Piero Gasperini, subito dopo la fine di Sassuolo-Roma. E lo ha fatto parlando esattamente di Paulo Dybala, di questo Dybala qui, scintillante e fisicamente brillante come poche altre volte da quando è sbarcato a Roma. [...] D'altronde, dopo un inizio di stagione altalenante - anche a causa dei postumi dell'infortunio della scorsa stagione e di un ritorno con un paio di "stop and go" - Dybala ora sembra aver trovato una continuità quasi inattesa. Quella di domani sera sarà infatti la sua quarta partita consecutive in cui partirà dal via, dopo quelle giocate contro Inter (77 minuti), Sassuolo (66, «ma potevo tenerlo in campo anche di più», le parole di Gasp) e Parma (90). [...] Dybala a Milano dovrebbe giocare ancora una volta come punta di sinistra, in quel 3-4-1-2 con Cristante incursore che è stato la mossa vincente sia a Reggio Emilia (contro il Sassuolo) sia nel secondo tempo con il Parma. In quella posizione lì Dybala si trova più vicino alla porta di quando gioca invece da trequartista. [...] Tra l'altro, il Milan è un avversario "comodo" per Dybala, uno di quelli che gli ha sempre portato fortuna. [...] Ma molto più in generale, considerando che i rossoneri sono l'avversario maggiormente affrontato in carriera dall'argentino (27 partite, con 15 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte), ma anche una delle sue vittime preferite. Al Milan, infatti, Paulo ha già segnato in tutto dieci reti, facendogli male anche con 6 assist. [...] Ecco, allora Dybala proverà a migliorare anche questi numeri, considerando che in campionato, da quando è a Roma, contro i rossoneri non ha mai perso (una vittoria e tre pareggi, nelle due sconfitte del 2023/24 era out per infortunio). Tenendo ancora la Roma ben salda in vetta.

(Gasport)