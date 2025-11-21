Dybala ancora ai box: il Napoli nel mirino e Ferguson a Cremona

Dybala vede la luce, ma non il campo. L'argentino continua ad allenarsi a parte a Trigoria per recuperare al meglio dalla lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro subita dopo il rigore fallito contro il Milan a inizio novembre. Sta meglio, i segnali sono incoraggianti, ma non abbastanza per rischiare. Gasperini e lo staff medico hanno deciso: niente convocazione per Cremona. L'obiettivo è averlo al massimo per la sfida del 30 novembre contro il Napoli, una delle tappe chiave di questo finale d'autunno. Dybala vuole rientrare il prima possibile, spinge, si allena con intensità, ma questa volta prevale la prudenza. (...) Situazione simile per Leon Bailey, che continua con un programma personalizzato. Anche per lui le

sensazioni sono positive, ma non definitive: il giamaicano potrebbe rientrare direttamente in Europa League, nella gara contro il Midtjylland, quando Gasperini conta di ritrovare finalmente un reparto offensivo più completo. (...) A Cremona, quindi, toccherà a Evan Ferguson. L'irlandese è pronto a prendersi la maglia da titolare, consapevole che le prossime settimane valgono molto del suo futuro. (...)

(La Repubblica)