Dovbyk stop: quadricipite ko. Niente Irlanda per Ferguson

Ennesimo infortunio nel settore offensivo della Roma. Dovbyk è infatti uscito alla fine del primo tempo per un problema muscolare al quadricipite, poco prima dell'azione che ha portato al rigore dell'1-0. «Non sembra una cosa grave», ha raccontato Gasperini dopo la partita. [...]

Gasperini ha poi annunciato che l'altro centravanti, Ferguson, non raggiungerà il ritiro dell'Irlanda nonostante la convocazione. [...] Alla ripresa, dopo la sosta, dovrebbe tornare a disposizione Bailey. Ancora out Dybala.

