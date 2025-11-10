Dovbyk ko, Ferguson resta a Trigoria

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Altro stop per Gasperini. Non è stata, infatti, la serata di Artem Dovbyk, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco pochi minuti prima dell'intervallo. Il centravanti ucraino ha accusato un problema muscolare al quadricipite e sarà valutato nei prossimi giorni. Il rischio è quello di una piccola lesione.

"Per fortuna c'è la sosta di mezzo, ma sono quei piccoli infortuni che magari ti portano via due o tre settimane e perdi cinque o sei partite - ha commentato l'allenatore giallorosso dopo il triplice fischio - il problema è avere infortuni nello stesso reparto. Speriamo di recuperare più giocatori possibili durante questa

aggiunge questa pausa".

Dovbyk si aggiunge ad un'infermeria piena di attaccanti e non risponderà alla convocazione con l'Ucraina. Resterà nella Capitale anche Evan Ferguson, sulla via del recupero dopo il trauma distorsivo alla caviglia, nonostante la convocazione del ct Hallgrimsson. Ad annunciarlo è stato proprio il tecnico di Grugliasco ieri in conferenza. L'obiettivo è recuperarlo il prima possibile ed averlo a disposizione per la sfida con la Cremonese.

La Roma riprenderà ad allenarsi mercoledì pomeriggio e, salvo cambiamenti di programma, lavorerà a Trigoria fino a sabato. Gasperini dovrà fare a meno di dieci giocatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali: Mancini, Cristante, Celik, Ziolkowski, N'Dicka, Tsimikas, Wesley, Koné, Pisilli ed El Aynaoui.