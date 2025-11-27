Doppia missione. La Roma ci crede, Friedkin dà l'ok: rinforzi a gennaio

A Roma non si fanno scelte: si punta a tutto. Il primo posto in classifica apre scenari importanti e porta con sé tre conseguenze dirette. La prima è la gestione della sfida di stasera contro il Midtjylland, dove Gasperini dovrà dosare un po' di turnover in vista del big match con il Napoli.

La seconda conseguenza è legata proprio all'Europa League: una vittoria oggi avvicinerebbe la qualificazione diretta tra le prime otto, "liberando" il calendario dai temuti playoff di febbraio, che si incastrerebbero tra le sfide con Napoli e Juventus. (...) Con il rientro a disposizione di Dybala e Bailey, c'è l'occasione per invertire la rotta dopo i due ko interni subiti finora in Europa.

Ma la conseguenza più significativa è un'altra: per la prima volta nell'era Friedkin, la proprietà ha dato il via libera a tecnico e direttore sportivo per il mercato di gennaio, stanziando un budget. La Roma non si muoverà più solo con scambi e prestiti, ma avrà una certa libertà di manovra, pur rispettando i paletti del fair play finanziario. A gennaio si interverrà soprattutto in attacco, con Zirkzee come obiettivo dichiarato. (...)

