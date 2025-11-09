Domenica senz'auto ma dopo le 17 si può andare alla partita



Oggi tutti a piedi, o quasi. Scatta da questa mattina la prima domenica ecologica

della stagione invernale 2025-26, decisa dal Comune di Roma per tentare di contenere l'inquinamento atmosferico tramite la limitazione del traffico automobilistico. Il blocco alla circolazione è previsto in due fasce orarie, dalle 7.30 alle 12.30 del mattino e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20, un orario studiato per favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle ore 18, quando si sfideranno Roma e Udinese.

Automobili, moto e scooter non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde, ma come sempre sono previste alcune esenzioni per determinate tipologie di veicoli: quelli a trazione ibrida o elettrica, ad esempio. E poi le auto a benzina Euro 6 e le vetture alimentate con Gpl o metano. Quelle munite del contrassegno per persone invalide. E infine anche i ciclomotori con motore a 4 tempi Euro 2 o successive classi e i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successive classi. Su tutte le strade, inoltre, saranno rafforzati i controlli della Polizia locale. [...]

(la Repubblica)