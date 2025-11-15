Domani derby. Babajide è recuperata

[...] Domani al Tre Fontane si gioca il derby Roma-Lazio, valido per la sesta giornata di campionato: allo stadio dell'Eur sono attesi oltre 2000 spettatori e i numeri sembrano destinati a salire nelle prossime ore. L'appuntamento con la stracittadina è fissato alle ore 15.30 con diretta su Dazn, RaiSport e Raiplay. La Roma di Rossettini ci arriva con due sconfitte di fila nello specchietto retrovisore: quella contro la Fiorentina e l'ultima contro il Valerenga in Champions League. [...] Non ci saranno Van Dlemen e Haavi, con quest'ultima che sarà operata a breve al menisco. La buona notizia riguarda il recupero di Babajide, che si sta allenando in gruppo da qualche giorno. [...] La nigeriana, salvo sorprese, sarà convocata per il derby. Certo l'impiego dal primo minuto di Greggi. La centrocampista, del resto, è partita a sorpresa dalla panchina In Champions: difficilmente sarà esclusa dall'undici titolare por due partite di fila.

(Corsport)