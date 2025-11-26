Domani c'è il Midtjylland. Gasp ritrova Dybala e Bailey

La Roma torna in campo in Europa con la sicurezza di chi guarda la classifica della Serie A dall'alto e non teme di ammettere che questo è un momento speciale. Il primo posto in campionato è realtà e contro il Midtjylland (domani, ore 18.45) l'obiettivo è semplice: portare anche in Europa League la stessa energia vista contro la Cremonese. La sfida contro i danesi vale molto più di tre punti: è la possibilità per rimettere definitivamente ordine in un girone iniziato male e riportare la Roma tra le prime otto. La notizia più attesa arriva dall'infermeria, dove il gruppo rivede finalmente Paulo Dybala e Leon Bailey: ieri i due attaccanti hanno svolto parte dell'allenamento con i compagni e adesso sperano nella convocazione. (...) Senza Baldanzi (fuori lista) in avanti toccherà a Evan Ferguson, rinfrancato dal gol di Cremona. Gasperini cerca continuità dai suoi attaccanti e contro il Midtjylland dovrebbe concedergli un'altra occasione da titolare, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. (...)

(La Repubblica)