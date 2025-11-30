Dirigono Pellegrini e Cristante: la Roma in mezzo si colora d'azzurro

[...] Bryan Cristante è diventato oramai un giocatore insostituibile (anche) per Gian Piero Gasperini, Lorenzo Pellegrini sta ritrovando lo spunto e lo smalto dei giorni migliori, aggiungendo all'attacco giallorosso quella qualità tecnica che nasce dai suoi piedi. Ecco, Cristante e Pellegrini sono l'asse azzurro della Roma di oggi (a cui aggiungere anche Mancini, pilastro della difesa romanista). E lo saranno quasi certamente anche stasera, quando Cristante dovrebbe giostrare in mezzo al campo e Pellegrini sulla trequarti. Un asse su cui Gasperini vuole costruire anche la prima vera prova di fuga, provando anche a mettere cinque punti di distanza tra sé e i campioni d'Italia.

Cristante è sempre stato prezioso per ognuno degli allenatori passati da Roma. Da Di Francesco a Fonseca e poi anche per Mourinho, De Rossi, Juric, Ranieri e ora Gasperini. [...] Solo che adesso è diventato addirittura indispensabile, perché avere lui in campo vuol dire poter modulare i sistemi in corsa, spesso anche senza cambiare le pedine. Cristante, infatti, in questa stagione è stato schierato da Gasperini in ben cinque ruoli diversi: mediano, mezzala, trequartista, difensore centrale e anche braccetto a destra. [...] E non è un caso, infatti, che anche in questa stagione sia uno di quelli che stia giocando di più: in tutto 1.265 minuti, tra i giocatori di movimento meglio hanno fatto solo Mancini (1.470), Ndicka (1.402) e Koné (1.266). [...]

E poi c'è Lorenzo Pellegrini, che sembra tutto un altro giocatore rispetto a quello che aveva chiuso la scorsa stagione. [...] Oggi si può tranquillamente dire che Pellegrini abbia raggiunto uno status tale che se non è da titolare fisso della Roma, poco ci manca. [...]

(gasport)