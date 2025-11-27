Difesa Toro: spunta Ghilardi per gennaio

Da colpo estivo a oggetto misterioso. È la parabola di Daniele Ghilardi, arrivato in estate dal Verona e considerato uno dei centrali più promettenti del calcio italiano. Finora, però, il suo minutaggio con la maglia della Roma è stato quasi nullo: appena 6 minuti totali in campionato e zero in Europa League.

Numeri che parlano chiaro e testimoniano la scarsa considerazione di Gasperini, che lo ha relegato in panchina sin dalle prime amichevoli. Inevitabilmente, Ghilardi sta valutando il suo futuro per non perdere un'intera stagione. La soluzione più probabile è un prestito semestrale per ritrovare fiducia e continuità, dopo essere stato uno dei protagonisti dell'Europeo Under 21 e conteso da diversi club. (...)

In pole position per il difensore c'è il Torino. Il tecnico Baroni adotta un modulo simile a quello in cui Ghilardi si è esaltato e il dt granata Vagnati ha già sondato il terreno con l'entourage del giocatore. (...)

Anche l'Atalanta ha mostrato interesse, ma la folta concorrenza nel reparto difensivo dei bergamaschi potrebbe non garantire al giovane il minutaggio che cerca. Per questo la soluzione Torino appare la più interessante. A favorire l'operazione c'è anche il suo status di Under, che non richiederebbe al club granata di liberare un posto in lista. Una pista, dunque, da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

(Tuttosport)