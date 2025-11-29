Diawara: "Mi sarebbe piaciuto avere una storia diversa con la Roma. Cristante? Con Gasperini può esprimersi ancora meglio"

IL ROMANISTA - Amadou Diawara, ex centrocampista della Roma e ora in forza al Leganes, ha rilasciato un'intervista al portale a tinte giallorosse e tra i vari temi trattati ha ripercorso la sua carriera nel club capitolino. Ecco le sue parole.

Un infortunio complicò il suo percorso in giallorosso. Pensa che la sua avventura nella Capitale avrebbe potuto essere diversa senza i problemi fisici?

"Mi sarebbe piaciuto avere una storia diversa con la Roma, ma il calcio è questo. Da professionista occorre fare delle scelte e accettare anche il cambiamento. Non è stato semplice lasciare una città come Roma, i tifosi, l’ambiente e gli amici che avevo lì".

A un certo punto, nel 2020, si parlò anche del 'Caso Diawara'.

"Quello è stato un episodio spiacevole, ma sicuramente non avevo nessuna colpa. Io sono un calciatore, non spettava a me occuparmi di questi aspetti (l'inserimento nelle liste della Serie A, ndr), avrebbero dovuto provvedere gli addetti ai lavori. Io non avrei potuto saperlo".

Tre anni e un trofeo. Che stagione fu quella della Conference?

"Quando si vince è sempre una bella emozione, soprattutto in una città come Roma dove si vive il calcio in modo così passionale. È stato un momento molto emozionante per me, soprattutto perché l'ho vissuto in una piazza come Roma, che merita gioie di questo tipo".

C'era Mourinho in panchina. Che rapporto aveva con lui?

"Io con Mourinho avevo un ottimo rapporto, anche se le mie poche presenze potevano dare adito ad altri pensieri. Penso che sia stato e che sia un grande allenatore; io da professionista ho sempre accettato le scelte dei miei tecnici. Sicuramente la sua mentalità vincente e la sua attenzione per l’uomo prima che per il calciatore sono cose che restano dentro…".

Ha spesso condiviso il campo con Bryan. Come giudica la sua evoluzione?

"Cristante ha avuto una crescita costante negli anni e sicuramente Gasperini è l’allenatore con cui può esprimersi ancora meglio. Ricordo che Bryan era sempre uno dei primi ad arrivare al centro sportivo: è sempre stato un professionista esemplare".

C'è un centrocampista, tra quelli della Roma, in cui si rivede?

"Oggi a centrocampo la Roma ha tutti bravi giocatori. Non so chi potrebbe somigliarmi per caratteristiche tecniche, forse Koné: è forte nei contrasti, recupera palloni, ha qualità tecniche e forza fisica".

Un pronostico per Roma-Napoli?

"Secondo me sarà una partita molto equilibrata, dove il piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza".