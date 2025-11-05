Dazn, Milan-Roma da record con 2,4 milioni di spettatori

Milan-Roma ha permesso a Dazn di festeggiare due record. Il big match di San Siro è stato visto da quasi 2,4 milioni di spettatori (2.396.708 per la precisione) ed è diventato l'incontro più visto di sempre su Dazn, battendo anche i 2,3 milioni (2.274.596) di spettatori di Inter-Juventus dello scorso anno. Al terzo posto nella speciale classifica Juventus-Inter del 6 novembre 2022. Milan-Roma è stato il terzo programma più visto in tv di domenica dietro la fiction di Rai 1 Makari (2,8 milioni) e La notte nel cuore su Canale 5 (2,4 milioni). (...)

(gasport)