Danesi in vetta, occhi su Franculino

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - "Sarà una gara difficile, ma abbiamo fame di vittoria". Il messaggio di Tullberg alla sua squadra e alla Roma è chiaro. Il Midtjylland che si presenterà stasera all'Olimpico non arretrerà di un centimetro. (...) arriva la squadra che sta dominando l'Europa League. I danesi sono primi a punteggio pieno in solitaria grazie ai quattro successi contro Sturm Graz, Nottingham Forest, Maccabi Tel Aviv e Celtic. In campionato hanno perso la vetta - lontana solo due punti - domenica scorsa.

A prendersi la copertina di questa prima parte di stagione è stato Franculino, autore di diciannove gol in tutte le competizioni. Il centravanti cresciuto nel Benfica ha già attirato l'attenzione dei principali club europei, compresa la Roma. (...) La Roma si troverà di fronte anche alcune vecchie conoscenze della Serie A. Da Erlic e Dani Silva a Billing, campione d'Italia con il Napoli lo scorso anno. Un mix di gioventù ed esperienza che vuole continuare a stupire l'Europa.