Dai Rangers all'Udinese. Gasp si affida ai migliori

Meno di tre giorni per recuperare il fiato, nessuno per cambiare. Perché la sfida di

questa sera (ore 18) contro l'Udinese non è solo un passaggio di calendario, ma un banco di conferma. Gasperini sceglie di non toccare nulla e conferma in toto la Roma che ha vinto a Glasgow. [...] L'allenatore non dovrebbe cambiare l'impianto tattico che ha funzionato in Europa: un 3-4-1-2 fluido, con Cristante nel ruolo di trequartista alle spalle di Soule e Dovbyk. L'ucraino è chiamato a dare continuità dopo la buona prova contro i Rangers, esaltata anche da Pellegrini: «Ha fatto un'ottima partita, ha iniziato a fare quei movimenti di cui abbiamo bisogno». Sponde, assist e aiuti. Serve ora la risposta più attesa, quella dei gol. Dietro, la linea difensiva sarà la stessa di Glasgow: Mancini, Ndicka e Hermoso, quest'ultimo ormai pienamente dentro il sistema e titolare aggiunto nelle gerarchie di Gasp. Sulle corsie torna dal primo minuto Wesley a sinistra, con Celik confermato a destra. In mezzo maglia da titolare per Koné, al fianco di El Aynaoui. [...] Nonostante questo, resta aperto il ballottaggio con Pellegrini, bomber di coppa giovedì scorso e pronto a ripetersi anche contro l'Udinese. Solo questa mattina l'allenatore giallorosso sceglierà a chi consegnare la maglia da titolare, [...] Non convocato Evan Ferguson, ancora alle prese con il fastidio alla caviglia rimediato contro il Parma. Una scelta di buon senso, che dovrebbe convincere anche la nazionale irlandese a rinunciare alla convocazione - formalizzata nei giorni scorsi - per consentire all'attaccante di restare a Trigoria e completare il recupero. [...]

(la Repubblica)