Da Ranieri a Gasp: così la Roma ha fatto più punti di tutti

73 punti in 31 gare. Sono i numeri dell'anno magico della Roma, un 2025 speciale che ha portato con sé vittorie, gioia, esultanze. Se la formazione di Gasperini continuasse con questo ritmo, concluderebbe la stagione a 90 punti, media che nelle ultime 5 annate avrebbe garantito ben 3 volte lo Scudetto. [...] A lanciare questa magnifica rincorsa è stato Claudio Ranieri, che ha sistemato la situazione buttando via le scorie della gestione Juric e riportando fiducia e tranquillità alla squadra. Anche lui, però, non credeva di poter dare il via ad una cavalcata storica che ha portato la Roma a sfiorare la qualificazione in Champions League. Ranieri ha messo insieme queste statistiche grazie ad una difesa di ferro, che è anche il punto di forza della squadra di Gasperini. Finora il tecnico di punti ne ha fatti 24 in 11 partite, numeri che lo rendono il miglior allenatore di sempre della Roma per media punti. Adesso serve la scia finale per renderlo ancora più bello.

(gasport)