Da pupillo a minaccia. Ranieri, occhio a Vardy

Nemici per un giorno. Jamie Vardy e Claudio Ranieri si ritrovano a sfidarsi dopo quasi tre anni. Entrambi in ruoli diversi: uno ha cambiato squadra e scelto la Cremonese, l'altro è diventato dirigente della Roma. Ma l'incrocio tra due leggende del calcio vale e come, perché insieme hanno scritto la storia della Premier League. [...] La stima reciproca è tanta, per Ranieri è un grande professionista con il fiuto del gol, anche se quando era arrivato al Leicester tutti dicevano che non era un attaccante freddo davanti il portiere. L'anno prima che Claudio sbarcasse in Inghilterra, Jamie non era titolare ma nella sua prima partita aveva il bomber della squadra che stava male e allora optò per attaccanti veloci e agili come Vardy e Okazaki. Il resto è storia, insieme nel 2016 hanno scritto una delle pagine più belle e incredibili del calcio mondiale. La sintonia tra i due è sbocciata immediatamente: «È passato dai dilettanti alla nazionale inglese. Per me è importante vedere ciò che fa in partita e durante gli allenamenti, non importa se a casa beve, anche perché si tratta solo di vino rosso», ha scherzato all'epoca Claudio facendo riferimento al bicchiere di Porto che Jamie ha l'abitudine di sorseggiare la sera prima della partita. [...] Durante quella straordinaria stagione, Vardy segna gol a raffica e infrange ogni record. Ranieri, da romanista, lo paragona a Totti per una gol spettacolare contro il Liverpool al volo dalla distanza. [...] Insomma, uno è stato la fortuna dell'altro. [...] Uno stile estremo che non ha mai intaccato la sua tenacia e quell'anima operaia che lo ha trascinato dai campi di periferia al tetto della Premier League. Ranieri è decisivo nel suo percorso professionale, a partire dagli allenamenti nei quali ha sempre chiesto massima dedizione. [...] L'anno successivo alla cavalcata scudetto, la squadra non riesce a confermarsi e Vardy è accusato di essere uno di quelli che complotta contro l'allenatore. [...] Negli anni successivi, Claudio si scontra con Jamie tre volte e non riesce mai a vincere. In una di queste, nel 2021, da tecnico del Watford, al King Power Stadium riceve un'accoglienza da eroe che è rimasta nella storia (l'ultimo incrocio col Leicester nel 2022). Domani a Cremona non si stringeranno la mano ma al ritorno all'Olimpico di febbraio l'abbraccio è assicurato.



(Il Messaggero)