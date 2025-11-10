Da Pellegrini a Mancini: vecchia guardia al potere

Ci si può ancora sorprendere di gente come Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Bryan Cristante o Mile Svilar? Evidentemente sì. Nei momenti più difficili, quando a qualcun altro tremano le gambe, la vecchia guardia sale in cattedra e regala alla Roma le certezze di cui ha bisogno. [...]

Tirare un calcio di rigore resistendo alla pressione eccezionale, come nel caso di Pellegrini, o stoppare l'ex Zaniolo, alla maniera di Svilar, non è roba da tutti. Come non lo è proporsi da esterno d'attacco, come ha fatto Mancini, o illuminare con lanci col contagiri i compagni sulla trequarti, come sa fare Cristante. Questione anche di esperienza, di mille battaglie gia vissute. [...]

Nel nucleo storico di questa Roma prima in classifica trovano ormai posto da mesi anche Svilar e Evan Ndicka, entrambi ieri alla centesima presenza in giallorosso. Anche loro, se stanno bene, giocano sempre. Che sia campionato o Europa League. [...]

(gasport)