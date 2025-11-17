Da oggi in vendita i biglietti per Cremona: previsto l'esodo per il settore giallorosso

IL ROMANISTA - La sosta per le nazionali è quasi giunta al termine e tutto il popolo giallorosso si prepara per il ritorno in campo della Roma. Mentre Gian Piero Gasperini attende il ritorno a Trigoria di tutti i giocatori impegnati con le proprie nazionali, i tifosi sono pronti a sostenere la Roma nelle prossime sfide. La prima partita di campionato al ritorno dalla sosta sarà allo Zini di Cremona. Come in ogni sfida sarà fondamentale anche il dodicesimo uomo: la spinta dei tifosi della Roma, un fattore essenziale che di certo non mancherà in questa sfida. [...] Dopo giorni di attesa, i sostenitori giallorossi possono acquistare il proprio tagliando per il settore ospiti. Da questo pomeriggio alle 18 sarà possibile acquistare il biglietto per la sfida di domenica contro la Cremonese. La vendita sarà aperta fino alle ore 22 di sabato 22 novembre.