Da necessità a virtù: squadra illeggibile. E il mercato cambia

La Roma che non ti aspetti. Non si fa riconoscere in campo, tanto da scappare da sola in testa alla classifica. Gasperini l'ha preparata così, pronto a dare una spallata all'emergenza del momento con tre attaccanti disponibili. Gli interpreti hanno accettato la sfida e si sono adeguati. Il gruppo si è accomodato sulla giostra e si sta scatenando a complicare la vita ai rivali. Gasperini ha convinto i giocatori. La Roma è stata spesso sottovalutata da gran parte delle avversarie incrociate nelle prime 12 giornate. In questo contesto va inserita la strategia per il mercato di gennaio: la proprietà deve utilizzarlo per la svolta definitiva. A Gian Piero va benissimo Zirkzee, obiettivo dichiarato da Massara: diventerebbe il centravanti ideale per il piano alternativo.

(corsera)