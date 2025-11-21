Da destra a sinistra. Nuova vita per Wesley

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Provate a immaginarvi Wesley in versione Will Smith, che varca i cancelli di Trigoria canticchiando: "Questa è la maxi-storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sottosopra, sia finita, seduto su due piedi". Arrivato a Roma dal Brasile per impadronirsi della fascia destra giallorossa, l'evoluzione della sua prima stagione in Italia lo sta portando invece a diventare una certezza dell'altra fascia, quella sinistra. [...]

Una scelta in parte obbligata quella di Gasperini che, senza giocatori in grado di regalargli la superiorità numerica su quella fascia, ha adottato la rapidità di passo del brasiliano per avere la stessa imprevedibilità che, sulla destra, gli garantiscono a turno Soulé, Dubala e Bailey. [...]

E il rendimento di Wesley è cresciuto, come testimoniano anche i numeri: 81% di precisione dei passaggi con una media di 4 palloni recuperati a partita. Dove migliorare? Quel 28% di accuratezza nei cross e il 26% di dribbling riusciti, oltre alla casella degli assist che fa registrare ancora lo zero. [...]