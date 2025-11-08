Da Cristante a Pellegrini: vecchia Roma al top. E Gasp migliora tutti

Novecentoquarantaquattro è considerato il numero degli angeli. È di solito sinonimo di crescita, stabilità, successo. Ed è pure una somma, che porta alla presenze complessive con la maglia della Roma di Cristante, Mancini e Pellegrini. [...] E sì: si può sempre (e ancora) crescere. Si può dare stabilità e indicare agli altri - hai visto mai - la via del successo. Ed è quello che stanno facendo i tre della vecchia guardia. [...] A loro si sta appoggiando la Roma, per i risultati. A loro fa riferimento Gasperini, in campo e fuori.

Prendi Cristante: la partita dell'Ibrox è stata esemplare. Ma non certo unica nel suo genere. E' ormai il capitano. Ma è soprattutto un leader tecnico: dà l'idea di essere il mezzo con cui Gasperini trasferisce alla squadra tutta le sue idee. [...]

Percorso praticamente identico a quello di Mancini. Il difensore è l'emblema di quanto si possa aumentare il livello e l'intensità delle proprie prestazioni anche a 29 anni compiuti. [...] Aveva trovato una continuità di rendimento e una sicurezza nel giostrare da centrale puro, prima con Ranieri e poi con Gasperini. Ma poi l'ultima svolta, che l'ha riportato nella posizione di braccetto, lo sta esaltando. [...]

Dall'altra parte c'è Pellegrini. [...] Lorenzo è fisicamente a posto, come da tempo non si vedeva. Senza Dybala tocca a lui aumentare la qualità della manovra. [...] Lorenzo deve incidere e decidere: è la via del successo.

(corsera)