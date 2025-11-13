Da Arena a Paratici: le speranze

Nella moria dell'attacco una speranza per i giovani. Lorenzo Paratici e Antonio Arena, due tra i calciatori più promettenti del vivaio, in questi giorni cullano la speranza di poter viaggiare con i loro compagni più grandi in direzione Cremona, per la sfida del 23 novembre alla ripresa della sosta. (...) Arena, 15 anni, ha già debuttato tra i professionisti con il Pescara e in questa prima parte di stagione ha trascinato la Primavera da punta centrale con la maglia numero 9 sulla spalle. Lorenzo Paratici il figlio di Fabio, ex ds della Juventus e attuale uomo mercato del Tottenham: lui si è messo in mostra con una tripletta nell'amichevole del 4 settembre a Trigoria contro il Roma City. (...)

(corsera)