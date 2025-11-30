Che Roma sarà senza il suo fuoriclasse in panchina? Qui non si tratta di una disistima nei confronti di Tullio Gritti, ma, di una stima smisurata per Gian Piero Gasperini. [...] Il timore è che senza il suo capo a bordocampo, la squadra non riesca a rendere la squadra non riesca a rendere come al solito. Cuori agitati in sintesi. Nessuno deve però dimenticarsi che per la Roma quella di stasera sarà la partita più importante dell'anno. Per questo, la tensione popolare, l'attesa eccitata e nervosa della piazza viene accompagnata da un brividino lungo la schiena a ogni minimo segnale negativo legato all'appuntamento. Roma che tifa Roma aspettava da una vita una serata come questa e poco importa se sia ancora la giornata numero 13. Non si fanno calcoli, però, la classifica è quello che è ed è impossibile non guardarla. [...] Roma e Napoli sono partite da basi diverse assai: Gasp ha passato luglio e agosto a lamentarsi per i pochi acquisti, Conte invece si è lagnato per i troppi volti nuovi. Da qualche settimana, però, la Roma ha svoltato mettendo al primo posto una qualità insospettabile: l'imprevedibilità. Niente di casuale, tutto studiato a tavolino con l'obiettivo di non regalare mai sicurezze agli avversari. Il tutto alimentato da una condizione atletica visibilmente gasperiniana. Al punto che la Roma brilla di più quando va a frequenze forsennate. Pur avendo vinto in Europa League, Gasp ha bacchettato i suoi: troppi errori tecnici, contro il Napoli dovremo sbagliare molto meno. Complicato ipotizzare come se la giocherà contro Conte, perché con lui niente è scontato. L'unica cosa certa è che nulla è certo... Tranne la sua squalifica.

(corsport)