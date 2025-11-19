Cristante e Mancini nel futuro: il rinnovo fino al 2030 è più vicino

La vecchia guardia è tornata nuova di zecca. E ora vede da vicino un rinnovo a vita. Nelle prossime settimane Gianluca Mancini e Bryan Cristante incontreranno la dirigenza per promettersi di nuovo il futuro ed entrare nella storia della Roma. Sia il difensore che il centrocampista hanno il contratto in scadenza nel 2027 e hanno ricevuto più di un invito a continuare fino al 2030. Cristante si metterebbe nella migliore condizione per raggiungere la top 10 dei calciatori con più presenze nella storia giallorossa, mentre, Mancini è vicino alla top 20. Nella vecchia guardia c'è anche Celik che il contratto in scadenza ce l'ha a giugno ed è stato messo nel mirino della Juventus. La Roma sta accelerando per trovare l'accordo col turco che guadagna due milioni e può ancora beneficiare del Decreto Crescita. Più in alto mare i rinnovi di Dybala e Pellegrini.

(gasport)