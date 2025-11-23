CREMONESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Ferguson-Baldanzi davanti. Uno tra Ziolkowski e Celik per sostituire Hermoso

Dopo la sosta, la Roma vuole subito ripartire con una vittoria. Alle 15 i giallorossi scenderanno in campo contro la Cremonese di Davide Nicola, impegno non facile anche visti i tanti infortuni. L'ultimo, quello di Mario Hermoso, neanche convocato per oggi. Ziolkowski è dunque pronto a sostituire lo spagnolo, anche se esiste la possibilità di arretrare Celik nel terzetto e dare spazio ad uno tra Rensch e Tsimikas sulle fasce.

La coppia in mediana non si tocca, confermati dunque Koné e Cristante, mentre davanti le scelte sono quasi obbligate. Toccherà di nuovo a Pellegrini e Soulé supportare la punta, o il falso nove. Infatti, l'unico dubbio offensivo riguarda Ferguson e Baldanzi. L'irlandese è appena tornato da un infortunio e, nonostante abbia voglia di dimostrare, sarà Gasperini a valutare se rischiarlo o meno dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Soulé, Ferguson.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Ferguson.

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé; Pellegrini, Baldanzi.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Baldanzi.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Pellegrini, Baldanzi.