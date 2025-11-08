Corsa e pazienza: così El Aynaoui si è preso la Roma

Ci vuole pazienza per salire nelle gerarchie, partita dopo partita, e allo stesso tempo

evitare di restare schiacciati sotto i 25 milioni di euro che la Roma ha speso in estate. Ci vuole la calma mostrata da Neil El Aynaoui, quella di chi sa che il tempo, nel calcio di Gasperini, è una forma di fiducia. Il percorso è stato graduale e non è ancora arrivato a conclusione, ma il marocchino sta pian piano conquistando la fiducia dell'allenatore.

Domenica contro l'Udinese, il tecnico giallorosso gli affiderà di nuovo la mediana, accanto a Koné, con Cristante più avanzato sulla trequarti. A conferma di una crescita costante, fatta di corse e contrasti, che lo ha portato dentro lo scheletro tattico della Roma.

Arrivato in estate dal Lens, El Aynaoui ha trascorso i primi mesi da apprendista nel laboratorio di Gasperini. Cinque presenze nelle prime sette giornate di campionato con appena 93 minuti complessivi. Poi una maglia da titolare contro il Sassuolo e la svolta con il Parma. [...] Da allora il marocchino non è più uscito. Ha dato equilibrio, copertura e ritmo. Ancora non cambia il volto delle partite, ma le tiene insieme. [...]

