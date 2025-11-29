Conte riparte dal 3-4-3 per tentare il sorpasso in vetta ai giallorossi

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Missione sorpasso. Il Napoli si è ritrovato e punta a quel primato in classifica che oggi appartiene alla Roma. Domani, all'Olimpico, la sfida tra la prima e una delle due seconde della classe, separate da due punti. Antonio Conte ha un bilancio positivo nelle sfide con Gian Piero Gasperini che recita sei vittorie, due pareggi e due sconfitte. L'allenatore azzurro ha ripreso in mano la squadra - seppur sostenga di non averla mai persa - dopo le taglienti dichiarazioni di Bologna. Durante la sosta per le nazionali, ha affidato il gruppo al suo braccio destro Stellini. Qualche giorno per riordinare le idee e, poi, proporre una nuova soluzione tattica (3-4-3) con cui ha superato l'Atalanta e il Qarabag. Una formula più offensiva che nasce anche dalla povertà di opzioni in mezzo al campo. Anguissa e De Bruyne ne avranno ancora per un po' e Gilmour è alle prese con la pubalgia. Indisponibili anche Meret e l'ex Lukaku, mentre resta in dubbio Gutierrez per la distorsione alla caviglia. Dovrebbe farcela, invece, Spinazzola, che rappresenterebbe un'alternativa a Olivera sulla fascia sinistra. Ma non è sicuro che Conte prosegua su questa strada contro la Roma. Bisognerà attendere le 20:45 di domani per conoscere la risposta dato che il tecnico azzurro - così come il collega giallorosso - non parlerà in conferenza stampa.











