Con i Rangers sarà turnover: Koné riposa, dubbio Bailey

Vigilia europea per la Roma che domani (ore 21) affronterà i Rangers, fanalino di coda in Europa League con zero punti conquistati in tre partite. Non sorride neanche la classifica dei giallorossi che hanno vinto una sola partita, all'esordio contro il Nizza. Turnover in vista per Gasperini che è pronto a rispolverare Pellegrini sulla trequarti vista l'assenza di Dybala. Non ci saranno neanche Ferguson, Angelino e Baldanzi. Dovbyk tornerà al centro dell'attacco. Ballottaggio tra Bailey e Soulé per completare il pacchetto offensivo. Turno di riposo per Koné in mezzo al campo, spazio a El Aynaoui o Pisilli. Sulla sinistra spera in una maglia da titolare Tsimikas. (...)

(Il Messaggero)