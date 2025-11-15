Con Gasperini Pellegrini sente aria di futuro

C'è anche il timbro di Lorenzo Pellegrini sul primato della Roma. E in pochi ci avrebbero scommesso soprattutto dopo l'estate passata tra infermeria e le tante

voci di mercato. [...] Poi a settembre il primo squillo al derby che è ormai diventata la sua partita preferita. [...] Ha ritrovato pian piano la migliore condizione ed ora anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il pacchetto offensivo è tornato al centro della Roma. Due le reti consecutive contro Rangers e Udinese prima della sosta. Non gli accadeva dal gennaio 2024 con De Rossi in panchina. In quel caso furono addirittura tre e la possibilità di aggiornare lo score arriverà già a Cremona. Dybala è ai box, Bailey tornerà tra i convocati ma difficilmente scenderà in campo dal primo minuto. Al fianco di Soulé, quindi, ci sarà ancora Pellegrini. E da dicembre Gasperini ha in mente di ritagliarli un doppio ruolo. La trequarti è la sua comfort zone, ma la partenza di El Aynaoui per la Coppa d'Africa crea un buco a centrocampo. Pisilli diventerebbe l'unico cambio e per questo anche il sette dovrà dare una mano dietro. [...] Pellegrini ha saltato tutta la preparazione estiva, elemento da non sottovalutare quando in panchina c'è Gasperini. Ora lo smalto sembra finalmente quello dei bei tempi grazie al lavoro dietro le quinte dello staff e del tecnico. E il rapporto tra i due è ottimo. Lorenzo si è messo fin da subito a disposizione, hanno avuto una serie di colloqui alla fine del mercato e adesso gioca con la mente più libera. [...] E il futuro? Al momento è a tinte giallorosse. Il Napoli lo segue da oltre un anno - così come l'Inter - e non vuole prendere in considerazione l'ipotesi di un addio a gennaio. La situazione legata al contratto, però, è rimasta invariata. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026 e spiragli per l'eventuale rinnovo non ce ne sono. Non sono in programma incontri con l'agente per parlarne, ma nel calcio non si può escludere nulla a priori. Ed era stato chiaro anche Massara a settembre: «Può cambiare tutto velocemente». La stagione è ancora lunga ed è uno dei giocatori sotto osservazione del club. [...] Lo scudetto con la Roma per ora è semplicemente un sogno, mentre l'obiettivo di riconquistare la maglia azzurra è un obiettivo più concreto. A marzo ci saranno in programma i play off e Pellegrini vuole essere un'arma in più per tornare a giocare il Mondiale dopo dodici anni dall'ultima volta. [...]

(Il Messaggero)