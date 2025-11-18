Como, Fabregas: "Mi piace Gasperini per il gioco e la mentalità. Dybala e Soulé hanno colpi pazzeschi come Paz"

LA PROVINCIA DI COMO - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Gian Piero Gasperini, Matias Soulé e Paulo Dybala. Ecco le sue parole: "Paz è forte, perché tira fuori il colpo dal clindro. Fa cose pazzesche, non ingabbiate. Lui, Dybala, Soulé... ma anche un terzino come Dani Alves. Sono giocatori che fanno un colpo e tu puoi solo applaudire".

Un pensiero sui tuoi colleghi?

"Mi piace molto Italiano per il coraggio, Gasperini per il gioco e la mentalità, Chivu sta facendo molto bene. A Coverciano sono venuti a parlarci tanti allenatori, Di Francesco aveva detto cose interessanti".