Come (non) passa il tempo

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Un mio amico: «Non è più domenica se De Rossi gioca contro la Roma». Ma il 29 dicembre, Roma-Genoa, sarà lunedì. De Rossi non sarà mai contro la Roma, semmai chi era contro la Roma è stato contro di lui. Con buona pace del mio amico e di Cremonini, tutto torna. [...] Un anno fa, o poco più (ma dentro quest’anno non ti sembra ce ne siano almeno mille?) Roma-Udinese, alle ore 18, era esattamente la prima partita senza De Rossi, la prima dopo Genoa-Roma, la prima di Juric, la prima con la contestazione, coi fischi a Pellegrini, la prima senza la Sud. Oggi pomeriggio, (sempre alla stessa ora per far vedere meglio come passa e non passa il tempo), Roma-Udinese è l’undicesima in campionato di Gasperini, la Sud è piena, lo stadio non fischia più, Pellegrini segna e sorride, pure se introverso (ma perché dovrebbe essere un difetto?). Soprattutto: un anno fa avevano tradito la Roma e vedere un sole dietro a quelle meschine dinamiche di bottega - che non avevano nulla di romanista - non era nemmeno un’ipotesi, adesso oltre a vedere un orizzonte, persino terso, stiamo vivendo il presente, il che è cosa rara anche nella vita. A parte l’orario, l’avversario e la coincidenza temporale con De Rossi e il Genoa, spero che sia uguale un’altra cosa: il risultato. Tre a zero per noi. [...] A me basterebbe un’autorete (se possibile di Zaniolo, anche se sono il primo a sperare che questo ragazzo chieda ancora tante volte e sempre più sinceramente scusa per far pace con un altro tabellino…). Please, please, please, - per favore - let me get what I want this time – fammi ottenere una volta quello che voglio (meglio Morrisey che Cremonini) chiunque tu sia che realizzi i desideri, facci passare una sosta in pace, bella, piena con una classifica che ti coccola per due settimane. [...] Speriamo che oggi sia veramente domenica. Per me lo è sempre quando gioca la Roma. Pure di lunedì.

